Sabato 14 giugno Piazza della Costituzione a San Romano, piccolo centro in provincia di Pisa, si trasforma in un campo da gioco per tornei di calcio e volley, ma anche luogo di incontri e testimonianze per “Matti di te”, l’evento organizzato in memoria del calciatore 26enne vittima di un malore in campo.

A un anno dalla sua scomparsa gli amici, tra cui Gianluca Mancini, con il supporto delle istituzioni locali, hanno organizzato una festa dello sport all’insegna della solidarietà, con al centro il tema della sicurezza cardiaca e della sensibilizzazione sulla salute e sull’importanza dei presidi salvavita.

“Era un ragazzo eccezionale – le parole di Mancini – per bene, sempre con il sorriso, pieno di sogni e obiettivi. Era il fratello del fidanzato di mia sorella, ho tantissimi ricordi con lui: veniva sempre a trovarci al mare, giocava con le mie bimbe. Purtroppo quello che è accaduto è stato un colpo per tutti”.

E ancora: “Questa giornata è tutta per lui, per ricordare il ragazzo che era. Il paese è piccolo ma quando ci uniamo riusciamo a fare grandi cose, come successo oggi. Per Mattia, per sensibilizzare sull’importanza del defibrillatore, del primo soccorso, per far sì che quello che è successo a Mattia non capiti più”.

Il vicecapitano della Roma si è soffermato pure sul tema della prevenzione nel calcio: “È importante parlare di sicurezza cardiaca nel calcio, nello sport ma anche nelle scuole. Può succedere a chiunque e dovunque, e avere un primo soccorso adeguato può salvare delle vite. Lo scopo è questo: far sì che quello che ha vissuto la famiglia di Mattia non succeda più”.