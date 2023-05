Matthäus: “L’Olimpico è anche il mio stadio. Mourinho ha migliorato il calcio, per me è un grande allenatore”

Lothar Matthäus ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita tra la Roma ed il Bayer Leverkusen. Ecco le sue dichiarazioni:

Perché questo è anche il tuo stadio?

“Perché qui ho vinto tanti titoli: la Coppa del Mondo e la Coppa Uefa con l’Inter. E’ stato bello giocare in questo stadio e ora sono tornato dopo 15 anni. L’ultima volta era Barcellona-Manchester United in finale di Champions”.

Sul lavoro di Mourinho a Roma?

“Mourinho per me è un grande allenatore. Ha migliorato il calcio in tutte le squadre dove è stato. A Roma ha riportato la gente allo stadio che è sempre pieno. L’anno scorso ha vinto la Conference, quest’anno forse l’Europa League”.