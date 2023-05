Matic sui social: “Il lavoro non è ancora finito, andiamo tutti insieme fino alla fine” – FOTO

La Roma vince 1-0 contro il Bayer Leverkusen, ma il lavoro non è ancora finito. Giovedì ci sarà il ritorno è i giallorossi sono pronti a tutto pur di raggiungere Budapest. Protagonista assoluto di questa ultima parte di stagione, titolare inamovibile, lui Nemanja Matic. La roccia del centrocampo giallorosso ieri sera si è contraddistinto per l’ottima partita giocata contro i tedeschi. Nemanja ha poi pubblicato su Instagram un post con un messaggio per tutti i suoi tifosi:

“Il lavoro non è ancora finito, andiamo tutti insieme fino alla fine!”