Nemanja Matić, centrocampista dell’Olympique Lione ed ex Roma, è stato sanzionato dalla Commissione disciplinare della Ligue 1 con quattro giornate di squalifica – due effettive e due con la condizionale – per aver coperto il logo contro l’omofobia durante la partita contro l’Angers del 17 maggio, valida per la 34ª giornata del campionato francese.

Il gesto, compiuto in occasione di una giornata dedicata alla lotta contro le discriminazioni, non è passato inosservato. Dopo l’audizione con la Commissione, il giocatore ha accettato la sanzione e si è detto disponibile a partecipare a una campagna di sensibilizzazione sull’omofobia nel calcio, organizzata con il supporto di un’associazione esperta incaricata dalla LFP.

Matić salterà quindi le prime due giornate del prossimo campionato, pagando a caro prezzo una scelta che ha suscitato molte reazioni nel mondo sportivo e mediatico.