Matic: “Siamo migliorati molto rispetto a 4-5 mesi fa. Voglio sempre dare la mia qualità alla squadra”

Ha giganteggiato a centrocampo e non solo. Nemanja Matic è stato tra i migliori, se non il migliore, in campo nella vittoria 2-0 della Roma contro la Real Sociedad. Al termine dell’andata degli ottavi di finale di Europa League, il centrocampista ha commentato la gara.

MATIC A SKY SPORT

Non era facile perché la Real Sociedad aveva sempre vinto.



“Abbiamo fatto una bella partita contro una squadra molto forte, che è quarta in Spagna. È stato difficile, ma abbiamo giocato molto bene e difeso ottimamente. Siamo molto felici”.

C’è una crescita collettiva sotto il profilo tattico?



“Sì, la nostra squadra è migliorata rispetto a 4/5 mesi fa. Siamo migliorati molto. Abbiamo vinto 2-0, ma loro giocano molto bene, dobbiamo giocare così al ritorno”.

Sei un po’ l’allenatore di Mourinho in campo?



“Voglio sempre dare la mia qualità alla squadra. Ho giocato con Mourinho al Chelsea e al Manchester United, voglio dare tutto”.

Potete vincere l’Europa League?

“Non lo so, in questa competizione ci sono molte squadre forti come Manchester United, Arsenal e Sporting, ma prima dobbiamo battere la Real Sociedad”.

Sull’esperienza internazionale di Mourinho.



“Ci aiuta molto, ha sempre giocato queste partite. Il nostro mister ha preparato questa partita molto bene, sapevamo ciò che poteva fare la Real Sociedad. È stata una vittoria di squadra”.

Vuoi smettere?

“Non lo so, ora mi sento bene. Sono molto felice in campo. Vediamo tra 3-4 anni”.