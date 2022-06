Matic si prende il numero 21: “Qui per vincere”

Il Tempo (E. Zotti) – Adesso è ufficiale: Nemanja Matic è un nuovo giocatore della Roma. Ieri mattina il centrocampista ha varcato per la prima volta il cancello di Trigoria per firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi almeno per una stagione (il secondo anno scatterà in automatico al raggiungimento di un determinato numero di presenze).

L’ex Manchester United arriva su espressa indicazione di José Mourinho – lo ha già allenato al Chelsea e allo United – che ha ricoperto un ruolo importante nella decisione del giocatore di trasferirsi nella Capitale: “Tutti sanno che la Roma è un grande club – dice Matic – e poi in panchina c’è Mourinho: è stato uno dei motivi per cui sono venuto qui. Sa essere severo ma è un vincente e trasmette questa mentalità ai suoi giocatori. È il tipo di allenatore con cui voglio lavorare perché anche io voglio vincere”.

Matic ha scelto il numero 21, come annunciato dal club in un video pubblicato sui social network. Sulla maglia del serbo però non compare il backsponsor Hyundai, che non ha ancora rinnovato il contratto di partnership. Le trattative per un nuovo accordo con i coreani sono iniziate già da alcune settimane e c’è fiducia per arrivare ad un’intesa prima dell’inizio della nuova stagione Intanto ieri sera cena dei dipendenti al laghetto dell’Eur per festeggiare la Conference League, con la coppa portata nel pomeriggio al Roma Club Montecitorio dal Ceo Pietro Berardi.