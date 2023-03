Matic senza sosta, rientra Cristante

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) –Mourinho lo ha detto a più riprese alla sua squadra: guai a sottovalutare la Real Sociedad, guai a pensare di essere già ai quarti di finale di Europa League. La squadra ha recepito il discorso e ieri, nella seduta di rifinitura, si è allenata al massimo per non lasciare alcun dettaglio al caso. L’allenamento però è cominciato anche con il sorriso, concedendo alla stampa anche qualche scatto simpatico.

Il tecnico ha bisogno dei suoi fedelissimi per affrontare nel milgiore dei modi il doppio impegno. A cominciare dalla difesa titolare, quella che è mancata contro gli emiliani per l’assenza di Mancini (in diffida) e che ha portato Kumbulla a commettere quella ingenuità. Senza sosta invece Matic: in questo momento è il giocatore più in forma della Roma, e senza di lui il centrocampo non riesce a reggere i peso di una squadra offensiva. Indispensabile il serbo, ma anche Cristante, il grande assente di domenica scorsa per squalifica. Nemanja e Bryan sono in grande sintonia grazie al lavoro portato avanti dallo staff di Mourinho durante il periodo della sosta del Mondiale. Tra Trigoria e Portogallo i due hanno stretto un buon feeling.