Matic: “Provo a fare del mio meglio per aiutare la squadra, metto la mia qualità e la mia esperienza al servizio dei compagni”

Il gigante del centrocampo di Mourinho, Nemanja Matic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

Sei un campione, si vede in serate come queste. Aiuti sempre la squadra.

“Provo a fare del mio meglio per la squadra è aiutarla. Come hai detto, in questa fase della stagione, abbiamo problemi di infortuni, tanti in infermeria. Tanti giocatori importanti per noi sono costretti a fare tante partite, abbiamo bisogno di loro e io sono qui per mettere la mia qualità e la mia esperienza al servizio dei compagni”.

Hai accettato la Roma per Mourinho? Sapevi a che tipo di gioco andavi incontro? “Sicuramente conoscevo la Roma prima di venire qui. Non mi aspettavo una squadra difensiva, quando c’è da difendere lo facciamo ma proviamo sempre ad attaccare. Quando si arriva in partite come questa a livello europeo bisogna difendere bene”.