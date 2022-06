La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Ha già indossato la maglia della Roma, almeno quella di allenamento, Nemanja Matic. Il centrocampista ex Manchester United la prossima settimana sarà nella capitale per unirsi a Mourinho e ai nuovi compagni, intanto però sta lavorando in palestra con un preparatore personale con una maglia giallorossa. Pesi, corsa, lavoro muscolare, Matic non si sta facendo mancare niente per arrivare al raduno nel migliore dei modi.