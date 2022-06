Matic è regista duttile: bravo a impostare e a fare filtro davanti alla difesa

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Dimenticate la carta d’identità. A una passo dai 34 anni, Nemanja Matic ha ancora molto da dare al calcio, visto che la Serie A gioca ritmi assai meno elevati rispetto a quelli della Premier League.

Che sia un fedelissimo di Mourinho è storia nota, anche perché l’allenatore portoghese sa benissimo quello che un giocatore del genere può dare. Ad esempio, uscire bene palla a terra per far ripartire l’azione. Ecco, il serbo è l’uomo del primo passaggio , quello in grado di “pulire” la palla per impostare la manovra. Ma naturalmente c’è anche altro.