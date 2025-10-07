Intervistato da Sky Sport, Nemanja Matic è tornato a parlare del suo addio alla Roma, avvenuto nell’estate del 2023. Queste le sue parole: “Quando sono andato via dallo United cercavo un progetto di almeno un paio di anni. All’inizio non volevo andare a Roma perché mi hanno proposto un solo anno di contratto. All’inizio non volevo andare ma ho parlato con Josè Mourinho e ho deciso di accettare. Mi è stato detto che se le cose fossero andate bene a gennaio si sarebbe parlato eventualmente di un prolungamento. Stavo giocando bene e nessuno è venuto a bussare alla mia porta. Mi è stato detto che se avessi giocato più del 50% delle partite, sarebbe scattato il rinnovo automatico ma non era ciò che avevamo definito l’estate scorsa. Ho avuto la sensazione di essere costantemente in prova e meritavo maggiore rispetto. Penso di aver sempre dato il massimo. Hanno promesso qualcosa che non hanno mantenuto. Ho percepito l’amore dei tifosi, i quali mi hanno rispettato più della società. Non voglio dire che siano stati scorretti in società ma avrei meritato più rispetto”.