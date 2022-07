Il neo acquisto giallorosso Nemanja Matic manda un segnale importante, anche solo per l’allenamento. Il centrocampista serbo ha infatti pubblicato un post su Instaram a margine della seduta con la foto della squadra vincitrice della partitella in cui sono presenti anche Rui Patricio, Kumbulla, Spinazzola, Zalewski, Ibanez, Tripi, Felix, Cristante e Abraham. Nell’immagine la didascalia: “Conta solo vincere”, a dimostrazione di come il giocatore abbia le idee già molto chiare.