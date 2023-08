Corriere dello Sport (R.Maida) – É davvero finita: Nemanja Matic è già sbarcato a Rennes, Francia nordoccidentale, per realizzare un proposito rumoroso: lasciare la Roma, che intasca una plusvalenza preziosa da 3 milioni utile a compensare la remissione fiscale sullo stipendio dovuta alla rinuncia al decreto crescita, come da legge dello Stato per i lavoratori che trascorrono un solo anno in Italia.

Ora Tiago Pinto deve sbrigarsi piuttosto ad assoldare il sostituto: ormai non ci sono più dubbi, sarà un altro campione del mondo in carica, Leandro Paredes, che il Psg cede a prezzi di saldo. Saranno così molto probabilmente due i centrocampisti in arrivo alla Roma dal Psg, grazie al canale privilegiato stabilito dai Friedkin con il club degli emiri del Qatar. la questione più spinosa riguarda il centravanti. La Roma ha già l’accordo con Duvan Zapata, che aspetta solo il nullaosta dell’Atalanta per raggiungere Mourinho Ma non ce ancora l’intesa economica tra i club: Zapata, classe 91 e con due anni di contratto davanti a se è valutato 10 milioni.