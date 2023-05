Matic: “Abbiamo preparato la nostra partita. Ho un rapporto molto speciale con Mourinho”

Nemanja Matic è intervenuto insieme a Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia del ritorno delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole:

Volevo capire le vigilie con Mourinho come le vivete , all’interno dello spogliatoio parlare del futuro del mister ?

“Noi prepariamo questa partita come sempre, il nostro mister già ha giocato partite così e detto a noi che dobbiamo giocare con tutto, che dobbiamo essere concentrati 90 minuti perché Leverkusen ha qualità, è una grande squadra e noi sappiamo che giocare qui non è facile, vediamo domani, penso che abbiamo preparato la nostra partita, preparato tutto e vediamo domani come finisce. Non voglio parlare del futuro del mister”

Che cosa suggeriresti alla squadra vista la tua esperienza ? Hai vinto tanto ma ti manca un trofeo internazionale quanto ti manca ?

“Si ho già giocato due finali, sicuramente voglio vincere però prima dobbiamo passare questa semifinale che non è facile io come tutti noi vogliamo vincere per la nostra gente, per il nostro club e vogliamo dare tutto. Non suggerisco nulla, l’ha fatto già il mister, voglio provare solo ad aiutare”

Complimenti per la stagione, le migliori stagioni che hai avuto sono state entrambe con Mourinho, potresti raggiungere le 50 presenze, cosa ti da in più Mourinho ?

“Ovviamente ho un legame con Mourinho, da sempre fiducia in me stesso e mi piace lavorare con lui”

Questa partita nella tua carriera a che punto la metti?

“La più importante, perché è sempre la prossima la mia partita più importante”