Matic: “Abbiamo giocato molto bene come squadra. Belotti il migliore in campo. Rispettiamo tutti ma sappiamo che la nostra squadra ha qualità. Vogliamo la finale” – VIDEO

Pagine Romaniste (Dall’Olimpico F. Sereni) – Nemanja Matic è intervenuto in zona mista per commentare il successo della Roma (2-0) contro il Salisburgo.

MATIC IN ZONA MISTA

Della coppia con Cristante.

Sempre la stessa domanda. Penso che oggi abbiamo giocato molto bene come squadra, non solo io e Bryan. Voglio dire che per me oggi il migliore in campo è stato Belotti. Tutto in campo dipende dagli altri. Abbiamo giocato bene.

Sul rinnovo: dipende da Mourinho?

Vediamo. Voglio giocare bene adesso, dare tutto per la mia squadra e quando finirà questa stagione vedremo.

Un giocatore esperto come te preferirebbe incontrare l’Arsenal oppure deve essere un percorso a step?

Non possiamo scegliere gli avversari a questo punto della stagione. Dobbiamo giocare bene, il nostro calcio. Vediamo. Rispetto tutte le squadre, noi abbiamo qualità.

Sullo stadio.

Molto bello giocare all’Olimpico. I nostri tifosi sono i migliori. Con questi tifosi dobbiamo sempre giocare bene perché con 65mila è facile.

Sull’Europa League: dove vuole arrivare la Roma?

Difficile parlare prima. Vediamo contro chi giochiamo. Come ho detto, rispettiamo tutti ma sappiamo che la nostra squadra ha qualità. Vogliamo giocare la finale.