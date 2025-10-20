Marco Materazzi, uno dei protagonisti della storica vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006, è tornato a parlare del suo passato calcistico e di alcuni retroscena inediti della sua carriera. In occasione di un evento organizzato da Betsson.sport a Roma, al quale ha partecipato anche Francesco Totti, l’ex difensore dell’Inter ha svelato che, subito dopo il trionfo di Berlino, ebbe la possibilità di trasferirsi alla Roma. Ecco le sue parole:

Sulla Serie A.

”In due o tre punti ci sono tante squadre, ma credo che la più forte sia l’Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione della squadra grande equilibrio, forza e qualità. Contro la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d’ora. Ha perso due partite, ma si è rialzata e sta dimostrando di valere la testa della classifica. Anche il Milan sta facendo un grandissimo campionato, anche perché non ha le coppe”.

Sul possibile arrivo alla Roma nel 2006.

”Dopo il Mondiale ho avuto la possibilità di andare alla Roma, ma si voleva fare il matrimonio con i fichi secchi. Sono rimasto all’Inter e penso di aver fatto abbastanza bene. Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti e De Rossi e sono convinto che avremmo potuto vincere qualcosa insieme”.