Materazzi applaude Mancini: “Ha imparato prima di me a gestirsi. Ora gli arbitri lo rispettano”

Parole di stima e ammirazione da campione a campione. Marco Materazzi, protagonista del Mondiale 2006, ha parlato al Corriere dello Sport elogiando apertamente Gianluca Mancini, oggi leader della difesa della Roma e da sempre grande estimatore dell’ex difensore dell’Inter.
Il legame tra i due nasce proprio dall’ammirazione di Mancini verso Materazzi, che ora ricambia, riconoscendogli una crescita non solo tecnica, ma soprattutto caratteriale.
Ecco le sue dichiarazioni:
“Il nostro errore è farci un nome che poi pesa,” ha spiegato Materazzi. “Lui è stato più bravo di me, negli ultimi anni, a controllare le sue azioni. Ha acquisito quella sicurezza che ti fa rispettare dagli arbitri. Quando sei più grande, per loro è più facile pensare ‘lo tengo buono con il cartellino’. Se sei giovane, invece, pensano ‘glielo posso dare’.”
Secondo Materazzi, il segreto dell’ascesa di Mancini è tutto nella capacità di gestire il temperamento, imparare dai propri errori e capire quando fermarsi. Una qualità che, con il tempo, cambia anche lo sguardo degli arbitri, che passano dal vederti come un bersaglio facile a considerarti un leader in campo.