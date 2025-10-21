Materazzi applaude Mancini: “Ha imparato prima di me a gestirsi. Ora gli arbitri lo rispettano”

Parole di stima e ammirazione da campione a campione. Marco Materazzi, protagonista del Mondiale 2006, ha parlato al Corriere dello Sport elogiando apertamente Gianluca Mancini, oggi leader della difesa della Roma e da sempre grande estimatore dell’ex difensore dell’Inter.

Il legame tra i due nasce proprio dall’ammirazione di Mancini verso Materazzi, che ora ricambia, riconoscendogli una crescita non solo tecnica, ma soprattutto caratteriale.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il nostro errore è farci un nome che poi pesa,” ha spiegato Materazzi. “Lui è stato più bravo di me, negli ultimi anni, a controllare le sue azioni. Ha acquisito quella sicurezza che ti fa rispettare dagli arbitri. Quando sei più grande, per loro è più facile pensare ‘lo tengo buono con il cartellino’. Se sei giovane, invece, pensano ‘glielo posso dare’.”