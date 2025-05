Corriere dello Sport – Non solo Balotelli. Tra gli ospiti della quarta puntata di Belve c’è stato anche Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. Intervistato da Francesca Fagnani, Ferrero ha strappato sorrisi sia alla conduttrice sia al pubblico parlando in romanesco: “So’ un riccio, si me dai fastidio te puncico. So’ invidiatissimo, a 70 anni vado ancora de moda”.

Ferrero: “Avevo detto ai tifosi della Sampdoria che mi avrebbero rimpianto”

Ferrero ha poi svelato: “Il mio sogno era comprarmi la Roma. Sono stato uno dei presidenti più odiati dal popolo blucerchiato? Non hanno mai accettato la mia romanità. Sono andato via, ho detto mi rimpiangerete. E ora mi rimpiangono davvero. Me la sono giocata male? Certo, potevo esse più diplomatico. I tifosi non sono i padroni delle squadre. Gli avevo detto che il loro inno era brutto? Beh, due p… Devi partire alla riscossa in campo, co’ quella noia ma come fai, voi mette quello della Roma?”.

Ferrero punge Giampaolo

Ferrero ha proseguito: “Sono invidato? Tantissimo. Io la mattina me svejo e canto, la gente invece è invidiosa. So’ un maschio Scarface, so’ bello e uncino. Sono ingombrante perché dico quello che penso e la verità fa male”. E quando la giornalista gli ha ricordato le parole dell’ex allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, che lo definì un rancoroso dio del Vecchio Testamento, Ferrero ha concluso: “Magari, se ero Dio nun stavo qua. Questa frase l’ha letta da qualche parte perché quello mica ce l’ha tutta sta intelligenza!”.