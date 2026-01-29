In una partita fondamentale per la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Europa League, Massara parla così ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE DI MASSARA

Visto che prima ho detto che c’è questa sfida aperta con il Napoli per Sulemana, in attesa della sfida in campo di Europa League, come sta andando questa sfida per Sulemana? Cioè, potrebbe essere lui il nuovo, l’ultimo rinforzo per la Roma in questo mercato di gennaio?

”No, non c’è. Buonasera a tutti intanto. Non c’è nessuna sfida, le sfide sono in campo, assolutamente. È chiaro che in questi ultimi giorni di mercato ci sono molti nomi che si susseguono e vedremo, mancano poche ore, se ci saranno delle opportunità che possono aiutare tutte le squadre, a partire da noi, cercheremo di coglierle, però al momento non ci sono assolutamente cose in via di definizione”.

Il focus resta su quel famoso ruolo, la posizione di esterno sinistro da uno contro uno col piede dentro? È quello l’aspetto su cui concentrarsi qualora accadesse qualcosa?

”Abbiamo sempre identificato come reparto avanzato quello che poteva essere completato. Sono arrivati Malen, Vaz e Venturino, quindi sono già arrivati dei giocatori che secondo noi ci daranno una grande mano. Vedremo se ci saranno altre situazioni che possono essere utili”.

Carrasco?

”No, questo nome che è stato fatto effettivamente era anche un’ipotesi, ma è definitivamente tramontata”.

Volevo chiedere di Dybala, perché mi stanno arrivando tantissimi messaggi da Roma: come sta, che cosa è successo? Sappiamo che domani, tornando a Roma, probabilmente farà degli esami per una contusione al ginocchio. Le mie informazioni dicono che doveva partire titolare, poi è andato dal medico e questa mattina sentiva ancora fastidio, così è stata presa una decisione collegiale di tenerlo a riposo e tutelarlo. Lei sa qualcosa in più di noi?

”Effettivamente, con questo fastidio, è stato più prudente oggi non mandarlo in campo. Poi domani faremo tutto”.

Che percezione ha lei, insieme allo staff medico?

”No, devo dire che non siamo particolarmente preoccupati, però è chiaro che dovremo fare tutti gli esami diagnostici. Li faremo rientrando a Roma domani mattina”.