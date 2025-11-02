Massara torna a San Siro per la prima volta

Corriere della Sera (D. Stoppini) – Un filo di emozione sì, ma nessuna voglia di rivalsa dichiarata. Ricky Massara torna stasera a San Siro da avversario, per la prima volta dopo l’addio al Milan nel giugno 2023. Una separazione non semplice, seguita alla decisione di Gerry Cardinale di cambiare rotta rispetto alla gestione condivisa con Paolo Maldini.
Al Milan, Massara è stato figura chiave della rinascita rossonera, contribuendo con Maldini alla costruzione della squadra che vinse lo scudetto 2021-22, il più giovane della storia del club per età media. Leao, Maignan, Theo Hernandez e Tomori portano anche la sua firma.
Ora, da direttore sportivo della Roma, torna a San Siro con la squadra in alta classifica: un ritorno carico d’orgoglio più che di rimpianti.