Massara, difficile il ritorno a Roma: dovrebbe ricucire il rapporto con Pallotta

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Non sembra praticabile il ritorno a Trigoria di Frederic Massara a causa delle modalità di interruzione del suo rapporto con il presidente della Roma James Pallotta, quando un anno fa il ds decise di accasarsi al Milan. Ieri durante il riscaldamento pre-partita c’è stato un lungo colloquio con Mauro Baldissoni, con il quale l’attuale direttore sportivo rossonero è rimasto in ottimi rapporti. Massara a Roma è apprezzato da diversi dirigenti, ma ciò non basterà per ricomprare il rapporto con Pallotta. Adesso delle strategie di mercato se ne occupa Baldini, dal suo osservatorio di Londra.