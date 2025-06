Prima di affermarsi come dirigente sportivo, Frederic Massara ha calcato i campi di tutta Italia da calciatore, collezionando oltre 400 presenze tra Serie A, B e C. Un capitolo importante della sua carriera lo ha vissuto proprio a Pescara, dove ha indossato la maglia biancazzurra per 131 partite, lasciando un segno indelebile. Ed è proprio da quel legame speciale che nasce il suo messaggio di affetto al club abruzzese, recentemente tornato in Serie B.

Ai microfoni del TG3 Abruzzo, Massara ha espresso tutto il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto dal Delfino.

Ecco le sue parole:

“Sono davvero felice per una città e una società a cui sono profondamente legato. Hanno conquistato una promozione meritata, che riporta il Pescara in una dimensione sportiva più vicina alla sua storia. È stato un cammino sorprendente, ma proprio per questo ancora più emozionante”.

Massara ha poi elogiato il tecnico Silvio Baldini, artefice della promozione:

“È un allenatore di grande valore, che ha compiuto l’ennesima impresa della sua carriera. Ha dato alla squadra un’identità chiara, proponendo un calcio offensivo e grintoso. È riuscito a creare un forte legame con l’ambiente, e questo ha fatto la differenza”.

Nel frattempo, il futuro professionale di Massara si prepara a vivere un nuovo capitolo: il ritorno alla Roma è ormai imminente. La firma sul contratto con il club giallorosso è attesa nelle prossime ore, tra oggi e domani, e l’ex direttore sportivo del Milan inizierà subito a lavorare sulle priorità del mercato. Al suo fianco ci sarà anche Federico Balzaretti, pronto a far parte del nuovo staff dirigenziale.

Un ritorno, quello di Massara nella Capitale, che promette di portare esperienza, visione e rinnovato entusiasmo nella stanza dei bottoni romanista.