La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – In pole per il ruolo di ds c’è Frederic Massara, che conosce già l’ambiente avendo ricoperto lo stesso ruolo nella gestione Pallotta. Al suo fianco c’era Federico Balzaretti, che potrebbe ritornare da vice. L’alternativa è promuovere proprio Balzaretti come ds. L’ex terzino attualmente si sta occupando dei giocatori in prestito ed è stato voluto da Ranieri.