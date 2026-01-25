Massara insiste per Sauer e Godts. Continua il tira e molla per Fortini

Il Messaggero (Daniele Aloisi) – La corsia sinistra va praticamente ripensata da zero e Massara, negli ultimi giorni di mercato, tenterà di mettere a disposizione di Gasperini due innesti: uno offensivo e uno difensivo. La Roma ha già autorizzato il rientro di Tsimikas al Liverpool, ma solo dopo aver individuato un sostituto credibile.

Il profilo in cima alla lista resta Methalie del Tolosa: i giallorossi sono pronti a investire 15 milioni, mentre il club francese ne pretende 25. La pista Fortini è stata momentaneamente congelata, mentre continuano a essere valutati Seys e Wolfe.

Per il reparto avanzato piace molto Sauer, valutato 15 milioni, con osservazioni anche su Godts ed El Mala; Carrasco rimane l’opzione alternativa.

Contro il Milan tornano i titolari: Mancini guiderà la linea con N’Dicka e Ghilardi (o Rensch). Davanti spazio a Malen, supportato da Dybala e da uno tra Pellegrini e Soulé. Possibile anche il 3‑4‑1‑2 con Cristante alle spalle delle punte.