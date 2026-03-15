Massara: “Il rientro di El Shaarawy per noi è molto importante per il contributo che ha sempre dato”

Durante il pre partita di Como e Roma, Massara ha lasciato delle dichiarazioni sul match.

LE PAROLE MASSARA

Questa partita può essere un passaggio fondamentale.

“Indubbiamente è una partita importante, visti i punti in classifica ma il campionato è ancora lungo”.

I soldi che può dare la Champions sono importanti per la Roma?

“La Roma è una delle squadre del mondo quindi l’impatto dei ricavi è importante e non rinuncerà mai a fare dei mercati coerenti al prestigio del club e di una grande proprietà”.

Sembra che Gasperini stia cercando la soluzione per accompagnare Malen, come vede le varie risorse in attacco?

“Possiamo contare sul fatto che Malen può combinare bene con diverse caratteristiche dei calciatori. Quello è un reparto che oggi soffre di tanti infortuni. Il rientro di El Shaarawy per noi è molto importante per il contributo che ha sempre dato “.