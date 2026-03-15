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Diego Carlos: “La cosa più importante è continuare a competere e fare il meglio possibile per la squadra” Fabregas: “È stata una bella partita, me la sono goduta. Una partita con due squadre molto intense” Gasperini: “Wesley? Non c’è niente, non entra neanche, si sposta addirittura. Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni” Diao: “Lavoriamo tanto con lo staff tecnico” Da Cunha: “Cerchiamo sempre di fare male alle altre squadre in ogni modo” Serie A, Como-Roma 2-1: giallorossi in sesta posizione Wesley espulso contro il Como: salterà Roma-Lecce Kempf: “Penso che la Roma sia una grande squadra, con buoni giocatori” El Shaarawy: “Forse sono mancate le finalizzazioni. Oggi è una partita molto importante per la classifica” Massara: “Il rientro di El Shaarawy per noi è molto importante per il contributo che ha sempre dato”
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Massara: “Il rientro di El Shaarawy per noi è molto importante per il contributo che ha sempre dato”

Redazione
Pubblicato 4 ore fa il 15/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Massara: “Il rientro di El Shaarawy per noi è molto importante per il contributo che ha sempre dato”

Durante il pre partita di Como e Roma, Massara ha lasciato delle dichiarazioni sul match.

LE PAROLE MASSARA

Questa partita può essere un passaggio fondamentale.

“Indubbiamente è una partita importante, visti i punti in classifica ma il campionato è ancora lungo”.

I soldi che può dare la Champions sono importanti per la Roma?

“La Roma è una delle squadre del mondo quindi l’impatto dei ricavi è importante e non rinuncerà mai a fare dei mercati coerenti al prestigio del club e di una grande proprietà”.

Sembra che Gasperini stia cercando la soluzione per accompagnare Malen, come vede le varie risorse in attacco?

“Possiamo contare sul fatto che Malen può combinare bene con diverse caratteristiche dei calciatori. Quello è un reparto che oggi soffre di tanti infortuni. Il rientro di El Shaarawy per noi è molto importante per il contributo che ha sempre dato “.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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