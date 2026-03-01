Durante il pre partita di Roma-Juventus, Massara ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE DI MASSARA

Come sarà la Roma del domani visti i vari rinnovi?

“Siamo in contatto con tutti gli agenti dei giocatori, ma non ci sono grandi sviluppi. Ora siamo concentrati sul finale di stagione”.

Cristante e Mancini?

“Stiamo parlando, poi scadono nel 2027, ma non ci sono novità”.

Sulla formazione.

“Il mister ha preparato la partita in questo modo ma non penso che cambierà l’atteggiamento. Gasperini ha dato la sua impronta a questa squadra”.

Questo scontro diretto può valere doppio visti gli ultimi sconti?

“E’ vero che le prestazioni non sono mai mancate. Sarebbe un bel risultato, ma partiamo prima dalla prestazione. Sta sera sarà una bella partita”.