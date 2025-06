Il Messaggero (D. Aloisi) – Entro il 30 giugno la Roma deve incassare 15/20 milioni di euro di plusvalenza. La mancata cessione di Angelino ha stravolto i piani. L’Al-Hilal, infatti, ha trovato l’accordo con Theo Hernandez, prima scelta, rinunciando quindi allo spagnolo.

L’interesse per l’ex Galatasaray non manca ma difficilmente si arriverà a offerte simili a quella messa sul piatto dall’Al-Hilal, 25 milioni bonus inclusi. Sono arrivati sondaggi da parte di Bournemouth e Crystal Palace, che possono mettere sul piatto solo 12 milioni al massimo. Per questo a rischiare è Ndicka. In caso di addio, all in su Lucumi.