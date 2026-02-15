Durante il pre-partita del match tra Napoli e Roma, Massara ha parlato ai microfoni di DAZN.

LE PAROLE DI MASSARA

Sono mancate fin qui le vittorie nei big match, è da queste gare che passa la Champions?

“Sono mancate le vittorie ma non le prestazioni perché abbiamo giocato delle ottime gare, purtroppo senza ottenere punti. Ci auguriamo di continuare con e prestazioni, che sarà l’unico modo per portare a casa dei risultati importanti. La gara di stasera è importante“.

Tante gare saltate da Dybala. Quando incide la sua assenza per la squadra e anche in vista dell’eventuale rinnovo?

“Dybala mancherebbe a qualsiasi squadra, è un giocatore speciale, diverso, ha una qualità assoluta, fa la differenza in Serie A. Un peccato ci sia stato questo nuovo piccolo problema, inaspettato, perché ci sarebbe servito. Non incide però sulle discussioni che avremo con lui e il suo agente“.

Com’è andata la cena con Gasperini?

“No, tutti a guardare la gara di ieri sera, molto più importante. Tutto bene comunque“.

Com’è il vostro rapporto dopo il mercato di gennaio? Tutto bene?

“Certamente, è un ottimo rapporto, fatto di un confronto continuo. Alla Roma è in corso un rinnovamento molto ampio, se pensiamo che dopo questi due mercati abbiamo 10 giocatori nuovi rispetto allo scorso anno allora abbiamo l’idea della portata di questo percorso, che il mister sta plasmando in maniera eccellente. Siamo molto soddisfatti del lavoro“.

Quanto credete in Pisilli?

“Moltissimo, è veramente forte, sta acquisendo una dimensione superiore. Non ha solo il gol e l’inserimento, è molto intelligente tatticamente, fa le due fasi, penso sarà importante non solo per la Roma ma anche per la Nazionale per molti anni“.