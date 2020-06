Concorrenza per Massara: Sabatini lo vuole al Bologna

Non solo sui giocatori da acquistare, ora c’è concorrenza anche per i direttori sportivi. Dopo l’addio al veleno (non ancora formalizzato) tra la Roma e Petrachi, i giallorossi hanno iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo ds. Il pensiero è andato subito a Frederic Massara già dirigente dei giallorossi dopo l’addio di Monchi. Sul ds del Milan però c’è anche l’interesse del Bologna con Walter Sabatini che lo rivorrebbe al suo fianco per riformare la coppia che molto bene fece alla Roma. Lo riporta Calciomercato.com.