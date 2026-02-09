Nel pre partita di Roma-Cagliari, Massara parla così ai microfoni di DAZN e Sky Sport.

LE PAROLE DI MASSARA

Massara a Sky Sport

Come è nata l’idea Zaragoza?

“L’affare Zaragoza è stata un’opportunità di fine mercato, è un calciatore forte e nel giro della nazionale. Ha caratteristiche che mancavano al nostro attacco, così ci siamo fatti trovare rponti e siamo contenti”.

Queste settimane sono importanti anche per contratti in scadenza a giugno, come vi ponete sull’agenda con i quattro calciatori?

“Questo è il momento della riflessioni definitive, abbiamo sempre avuto rapporti con i rispettivi procuratori. Tutti questi calciatori non sono mai mancati nell’attaccamento e professionalità e sarà così fino alla fine perché tengono tanto alla Roma, ne sono sicuro”.

Com’è il rapporto con Gasperini?

“Ci concentriamo solo sulle partite, siamo uniti nel cercare il meglio per la Roma e lo facciamo con sintonia”.

Quale apporto potrebbe dare il ritorno di Totti?

“Francesco è la storia della Roma, lui e i Friedkin hanno un eccellente rapporto. La proprietà vuole il bene del club quindi sapranno se e quando sarà opportuno partire insieme”.

Massara a DAZN

Francesco Totti qui all’Olimpico, in settimana si è paventato anche il ritorno in società. Che ci puoi dire? Qualcosa di nuovo, di verità, anche perché tu hai avuto uno come Maldini al Milan, una figura importante del club.

“Francesco è la storia di questo club. Lui e la famiglia Friedkin intrattengono un ottimo rapporto, quindi queste sono valutazioni che spettano ed attendono esclusivamente alla proprietà, che ha sempre avuto come unico interesse il bene di questo club e anche in questo senso farà le valutazioni a tempo debito, anche riguardo a questa possibilità”.

Si è chiuso il mercato, richiedo un bilancio, se siete soddisfatti e se anche con un mercato così l’obiettivo può essere davvero l’ingresso in Champions League per la prossima stagione, è quello?

“Il mercato si è chiuso con degli arrivi per noi importanti, perché sono arrivati Malen, Vaz, Venturino e Zaragoza, giocatori tutti per il reparto offensivo, che sembrava essere quello più bisognoso di nuovi inserimenti. Siamo convinti che potranno portare qualità che ci aiuteranno a crescere. Poi gli obiettivi: noi ne abbiamo uno solo, quello di lavorare tutti i giorni per crescere e migliorare. Abbiamo un grande allenatore che saprà massimizzare veramente il valore di questo organico”.

Ha detto Ranieri che è un bel martello questo allenatore, lo è stato anche con lei. Com’è andata questa sessione di mercato?

“È andata bene, perché noi abbiamo un unico obiettivo, quello di far crescere la squadra e far crescere la società, e di farlo nel miglior modo possibile. È veramente un pensiero che ci accomuna e lavoriamo in questa unica direzione, con grande impegno, cercando di fare davvero il meglio possibile”.

Stasera è importante perché c’è stato il passo falso della Juventus, la potete raggiungere.

“Noi dobbiamo pensare a noi e a fare le nostre partite, fare le prestazioni, e con quelle possono arrivare i risultati. Finora la stagione è stata comunque molto positiva. Sappiamo bene che questa sera affrontiamo una gara difficile contro un Cagliari in grande salute, però vogliamo cercare di portare a casa un risultato importante per noi”.