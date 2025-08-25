Riky Massara è atterrato a Londra per una serie di incontri di mercato che potrebbero aprire scenari interessanti nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, il dirigente avrà colloqui con club inglesi per valutare possibili operazioni in entrata.
Intanto Gian Piero Gasperini continua a spingere con forza per l’arrivo di Jadon Sancho, considerato il rinforzo ideale per alzare il livello offensivo. L’allenatore lo mette davanti a qualsiasi altra alternativa, rendendo l’esterno inglese l’obiettivo numero uno.