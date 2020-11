Mascherine agli anziani in quattro zone della città

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Altra lodevole iniziativa della Roma, questa volta a supporto degli anziani. Il club giallorosso, tramite la Onlus Roma Cares, e la comunità di Sant’Egidio ieri hanno donato mascherine agli anziani in quattro zone della Capitale. Il percorso di distribuzione è partito dalla Garbatella fino ad arrivare al museo laboratorio d’arte sperimentale di Tor Bella Monaca, passando per Testaccio e il Tuscolano. Agli anziani sono state consegnate mascherine e un volantino contenente delle raccomandazioni e un QR code che rimanda ad un messaggio da parte dei calciatori della Roma. Le tappe dove sono state distribuite le mascherine hanno coinvolto diverse sedi operative del programma “Viva gli Anziani“, un’iniziativa della Comunità di Sant’Egidio lanciata nel 2004 in seguito all’emergenza di ondate di calore. Il programma è supportato da un sistema di monitoraggio attivo della popolazione over 80, che supporta le situazioni di fragilità e isolamento con una serie di interventi telefonici e domiciliari, rivelatosi molto utile anche durante l’emergenza Coronavirus.