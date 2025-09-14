Marusic:”Dobbiamo vincere il derby per la nosta gente, niente alibi”

Domenica prossima si disputerà una delle partite più attese della stagione: il derby della capitale. Dolo la sconfitta della Lazio contro il Sassuolo, sono andati a parlare al termine del match sia Marco Ianni(vice di Sarri) che Marusic. Ecco le parole del difensore montenegrino: “Voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti qui. Al derby non deve mancare nulla, dobbiamo vincere per tutti noi e la nostra gente. Abbiamo parlato molto, non dobbiamo cercare alibi sul mercato e giocare ogni partita come se fosse l’ultima”.