Parole di stima e riconoscimento da parte di chi il ruolo lo conosce alla perfezione. Silvano Martina, ex portiere con un passato importante tra Inter, Lazio e Genoa, ed ex procuratore di campioni come Buffon e Dzeko, ha commentato il derby della Capitale e non ha risparmiato elogi per uno dei protagonisti più discussi del momento.

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di AllRoma.it, Martina ha parlato di Mile Svilar, definendolo senza esitazioni “il miglior portiere del campionato”. Una valutazione che pesa, considerata la sua esperienza e conoscenza del ruolo, e che certifica l’ottimo rendimento dell’estremo difensore tra i pali della Roma.

L’ex portiere ha poi speso belle parole anche per Claudio Ranieri: “Come dirigente? Può fare tutto nel calcio. È un vero fenomeno”. Un attestato di stima nei confronti di un allenatore che continua a lasciare il segno ovunque vada. Ecco le parole complete dell’intervista:

Che derby è stato?

“E’ stato un bel derby, anche se leggermente ha giocato meglio la Lazio. Per come è andata la gara però, il pareggio ci può stare”.

Un suo giudizio su Mandas e Svilar.

“Sono due ottimi estremi difensori. Il numero uno della Roma, probabilmente, è il miglior portiere del campionato anche se Mandas su Mancini ha fatto la parata più difficile in assoluto nel derby”.

Vista l’esplosione di Mandas, cederebbe Provedel?

“Provedel è altrettanto forte, ma dipende sempre dalle richieste”.

Si è parlato di Vieira alla Roma, chi vede sulla panchina giallorossa per il dopo Ranieri? C’è probabilmente un intreccio con quella del Milan?

“Alla Roma non vedo uno tra Sarri, Mancini o Pioli mentre Allegri potrebbe andare più nel club rossonero”.

Ultimo derby per il tecnico di Testaccio. Come sarà Ranieri dirigente?

“Ranieri nel calcio può fare tutto, è un fenomeno”.