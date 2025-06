Silvano Martina, ex portiere tra le altre dell’Inter, e procuratore sportivo (in passato di Dzeko e Buffon) ha parlato ai microfoni di allroma.it dell’arrivo di Gasperini alla Roma ma non solo. Le sue parole:

Che idea si è fatto della questione Nazionale? Secondo lei è giusto ripartire da Gattuso o serviva magari altro, ad esempio il ritorno di Mancini?

“Il problema della Nazionale non è l’allenatore, la squadra non è fortissima ma forte, inoltre il calcio si è livellato e quindi si può perdere e anche vincere con tutti. Gattuso potrebbe essere l’uomo giusto per temperamento, cosa che in questo momento credo manchi alla nostra Nazionale”.

Parlando di Roma e Lazio, cosa serve a Gasperini e Sarri per vincere subito? “Credo che Sarri al massimo possa puntare ad un posto in Champions, Gasperini può invece dare quell’aggressività che alla Roma manca, se ci riesce allora i giallorossi potranno lottare anche per lo scudetto”.

Milinkovic-Savic secondo lei può far caso più alla Roma o al Milan visti i vari movimenti di mercato?

“Penso non vada in nessuno dei due club”

Secondo lei ci sono buone possibilità di un ritorno in Italia di Edin Dzeko? Si è parlato di Fiorentina, Bologna ma anche di un ritorno alla Roma..

“Dzeko credo che sicuramente giocherà in Italia in una delle due squadre, penso possa essere leggermente favorito il Bologna di Italiano”