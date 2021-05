Un giorno di riposo per la Roma deciso da Fonseca ed il suo staff. La squsdra tornerà ad allenarsi martedì mattina alle ore 11 a Trigoria in vista dell’Europa League. Ancora problemi di infermeria in casa giallorossa con una contusione per Kumbulla e un fastidio all’adduttore sinistro per Villar accusati durante la partita contro la Sampdoria.