Brutta notizia per Leonardo Balerdi e per l’Olympique Marsiglia. Il difensore argentino, seguito dalla Roma da diversi mesi, ha riportato un serio infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per il resto della stagione. Una tegola anche per Roberto De Zerbi, che perde un elemento chiave nella corsa agli obiettivi di fine anno.

Come riportato da RMC Sport, Balerdi ha subito una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio sinistro e dovrà stare fermo per diverse settimane. Un imprevisto che non cambia, però, il forte interesse della Roma, che lo ha inserito nella lista dei possibili rinforzi per l’estate. Il problema resta la richiesta del Marsiglia: il club francese valuta il difensore classe 1999 circa 45 milioni di euro, una cifra importante considerando che ha da poco rinnovato il suo contratto fino al 2028.