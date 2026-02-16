Le polemiche arbitrali tornano ad accendere il dibattito in Serie A, soprattutto quando a parlarne è uno dei dirigenti più influenti del panorama calcistico italiano. In un momento delicato della stagione, le parole dei protagonisti finiscono inevitabilmente per riaprire vecchie ferite e discussioni mai del tutto sopite.

Nel corso dell’assemblea di Lega Serie A, il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha ricordato alcuni episodi arbitrali che, a suo dire, avrebbero inciso sul cammino dei nerazzurri negli ultimi campionati. In particolare, ha fatto riferimento a un errore riconosciuto in una sfida contro la Roma della scorsa stagione: “Abbiamo perso lo scudetto per un punto e c’è stato un errore riconosciuto in Inter-Roma, ma non abbiamo fatto polemica”. Il riferimento è all’episodio Ndicka-Bisseck, con la trattenuta del difensore giallorosso giudicata non punibile dall’arbitro.

Marotta ha poi allargato il discorso ricordando anche il contestato rigore assegnato in Juventus-Inter, deciso da un penalty per fallo di Perisic su Juan Cuadrado, poi definito una simulazione dagli organi tecnici. Una gara arbitrata da Gianpaolo Calvarese e che, secondo il dirigente, ebbe un peso rilevante nella corsa Champions di quella stagione. Parole destinate a far discutere, in un clima che resta teso tra errori arbitrali, interpretazioni e richieste di maggiore uniformità di giudizio.