L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del premio Gentlemen Fair Play a Milano. Tra gli argomenti trattati c’è la corsa scudetto. Queste le sue parole: “La griglia delle pretendenti allo Scudetto è la stessa degli ultimi venti-trent’anni. C’è grande equilibrio, ok i 9 punti in tre partite ma non ci possiamo dimenticare di Juventus, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta”.