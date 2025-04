Il Corriere della Sera (F. Pis.) – Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta spiega le motivazioni per cui la partita contro la Roma, in programma sabato, è slittata come le altre a domenica per i funerali del Papa.

“Abbiamo chiesto il rinvio perché era giusto chiederlo, avendo mercoledì una partita importante per tutto il movimento italiano come la semifinale di Champions League. Abbiamo capito perfettamente che non c’era la possibilità di inserire Inter-Roma in altre date e per la prima volta in assoluto una squadra italiana impegnata mercoledì in una semifinale europea gioca di domenica”.

In verità nel 2017 la “sua” Juve giocò le due semifinali di Champions con il Monaco e il derby con il Torino a distanza di tre giorni l’una dall’altra. “Ringrazio i calciatori e l’allenatore che, pur potendo giocare di sabato, hanno accettato l’invito della nostra società a giocare domenica”, ha ribadito Marotta.