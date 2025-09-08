Marocco, El Aynaoui ancora protagonista: 90 minuti nella vittoria contro lo Zambia

Continua l’ascesa di Neil El Aynaoui con la nazionale marocchina. Il giovane centrocampista della Roma, alla sua seconda presenza consecutiva da titolare, ha disputato l’intera partita nella vittoria per 2-0 contro lo Zambia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La sfida ha visto i “Leoni dell’Atlante” consolidare il primato nel Gruppo E, mantenendo un cammino impeccabile con sette vittorie in altrettante gare e una differenza reti impressionante: 21 gol fatti e solo 2 subiti.

El Aynaoui, schierato titolare dal commissario tecnico Walid Regragui, ha confermato la fiducia dell’allenatore con una prestazione solida, giocando tutti i 90 minuti nel cuore del centrocampo marocchino. Sebbene non sia entrato direttamente nel tabellino con gol o assist, il classe 2001 ha contribuito con la sua qualità e dinamismo alla manovra della squadra, mostrando intensità e capacità di lettura del gioco, qualità che lo potranno rendere un elemento chiave anche per la Roma di Gian Piero Gasperini.