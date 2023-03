Marocco-Brasile 2-1. Ibanez in campo per tutta la gara

Amichevole di lusso tra Marocco e Brasile. Alle 23 di ieri è andata in scena la sfida amichevole tra le due nazionali, finita 2-1 per i padroni di casa. A Tangeri nella Seleçao è stato schierato dal 1′ il giallorosso Roger Ibañez giocando tutto l’intero incontro accanto a Militao, difensore del Real Madrid. Deciva la rete del sampdoriano Sabiri al 79′, di Boufal e Casemiro le altre segnature. Per l’occasione il Brasile ha indossato una maglia ‘speciale’ con la scritta Pelè per ricordare O’Rey scomparso alcuni mesi fa.