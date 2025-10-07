Dopo appena un anno nella Capitale, Mark Sertori lascia la Roma e lo fa con un messaggio carico di orgoglio e gratitudine. L’ex Head of Performance giallorosso ha condiviso su LinkedIn un lungo post per salutare il club e ripercorrere i risultati ottenuti durante la sua esperienza nella stagione 2024/25.

Come riportato su LinkedIn, Sertori ha sottolineato i progressi compiuti dal team performance, evidenziando una riduzione complessiva del 45% degli infortuni rispetto alla stagione precedente, la migliore percentuale in Serie A. Inoltre, il numero di partite perse a causa di infortuni è calato del 42%, mentre i tempi di recupero si sono ridotti del 24%, nonostante un aumento del 6% del carico di lavoro per i giocatori.

Nel suo messaggio, Sertori ha voluto ringraziare tutti i collaboratori che lo hanno affiancato nel corso della stagione, citandoli uno per uno, e ha riflettuto sull’importanza di “versatilità, allineamento e flessibilità” in un contesto tecnico che ha visto l’alternarsi di tre allenatori e tre metodologie diverse. “Beh, che viaggio è stato all’AS Roma!”, ha concluso l’ex preparatore, lasciando intendere di essere pronto per nuove sfide professionali.