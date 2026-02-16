Marino promuove Malen e approva il ritorno di Totti: “La Roma ha fatto un grande colpo”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Pierpaolo Marino ha detto la sua sulle ultime mosse in casa Roma, soffermandosi in particolare sull’arrivo di Donyell Malen e sul possibile rientro in società di Francesco Totti.

L’ex dirigente di Napoli e Udinese ha definito l’acquisto dell’attaccante olandese “un colpo di assoluto valore”, sottolineando quanto la presenza di un finalizzatore di quel livello possa cambiare il volto di una squadra. Secondo Marino, assicurarsi un profilo così incisivo nel mercato di gennaio non è affatto semplice: un’operazione che dimostra coraggio e ambizione da parte del club giallorosso. Spazio poi al tema Totti. Per Marino, l’eventuale ritorno dell’ex capitano in dirigenza rappresenterebbe un valore aggiunto per tutto l’ambiente romanista: una figura simbolica, profondamente legata alla storia del club, che merita di partecipare attivamente alla vita societaria. Un’idea che accende l’entusiasmo della piazza e riporta al centro il senso di appartenenza, elemento da sempre fondamentale dalle parti di Trigoria.