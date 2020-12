Maresca in burrasca

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Il Sassuolo e Maresca fermano la Roma all’Olimpico. Maresca ha condizionato la partita della Roma sin dall’inizio, con l’ammonizione di Pedro dopo undici minuti per un’entrata non violenta su Berardi. L’attaccante spagnolo è stato poi espulso al 41′ per la seconda ammonizione, ma è la prima che ha scatenato le proteste di Fonseca, espulso dal fischietto napoletano alla fine del primo tempo. La squadra giallorossa ha giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica e senza il suo allenatore, che si è sistemato in tribuna. Ma proprio nella ripresa si è vista la Roma migliore, quando il Sassuolo ha provato a vincere la partita inserendo un centravanti, Raspadori, al posto di Lopez, inconcludente trequartista.