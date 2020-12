Maresca fermato (ma non troppo)

Corriere dello Sport (E.Pinna) – Sarà fermato Maresca, ma forse non come gli errori/orrori che ha commesso in Roma-Sassuolo. Tre pesanti sviste che domenica avevano fatto infuriare il responsabile della CAN Rizzoli. Rocchi ha dichiarato: “Nella partita di Roma, al di là dell’episodio, ci sono state molte decisione prese correttamente dall’arbitro“. Totale controtendenza. Sarà fermato il fischietto napoletano e non sarà la prima volta in questa stagione. Si dice di un turno, una settimana, per poi tornare magari come VAR o quarto uomo. Di sicuro non sarà riproposto alla Roma. Rizzoli era particolarmente adirato per la gestione disciplinare della partita e l’atteggiamento, particolarmente spocchioso e superbo.