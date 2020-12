Maresca, che disastro: mancano un rosso ed un calcio di rigore

Tensione all’Olimpico. La gara tra Roma e Sassuolo è terminata 0-0, ma le polemiche sono tutt’altro che terminate: al centro della discussione c’è l’arbitraggio di Maresca. Dopo l’espulsione di Pedro, a fine primo tempo Fonseca ha protestato in maniera vibrante col direttore di gara, che dal canto suo ha sventolato nuovamente il cartellino rosso, questa volta al tecnico giallorosso.

Con la Roma in dieci e senza tecnico in panchina, i dieci in campo hanno gestito il gioco a meraviglia, ma il tocco di mano di Haraslin, che blocca il cross di Spinazzola, non viene visto né dall’arbitro né dal VAR.

Poco dopo, all’intervento di Obiang sulla caviglia di Pellegrini tocca la stessa sorte: Maresca non viene richiamato a rivedere l’azione ed il centrocampista del Sassuolo rimedia solamente un cartellino giallo. La buona fede, certamente, è indiscutibile fino a prova contraria, ma gli errori sono chiari.