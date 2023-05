Marco Rossi: “Una finale italiana in Europa League piacerebbe ai tifosi. In Ungheria ci sarebbe grande entusiasmo”

Il commissario tecnico dell’Ungheria, Marco Rossi, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport parlando della possibilità che possa esserci una finale di Europa League tutta italiana, proprio a Budapest: “Una finale italiana piacerebbe anche ai tifosi ungheresi: sono molto appassionati del calcio di alto livello e ammirano indistintamente il campionato inglese, italiano, tedesco e spagnolo. Però in Ungheria c’è una grande simpatia per l’Italia in generale, come cultura, come storia, come modo di vivere. E le squadre italiane sono molto sostenute, tanti tifosi viaggiano per andare a vederle. Di sicuro lo stadio sarà pieno a prescindere da chi arriverà in finale, ma se fossero le due italiane ci sarebbe sicuramente grande entusiasmo”.

Un confronto tra Di Maria e Dybala sarebbe una prelibatezza per gli amanti del calcio?

“Sia la Juve che la Roma hanno tanti campioni… loro due sono addirittura campioni del mondo in carica e sarebbe un’ulteriore chicca”.