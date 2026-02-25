Un’analisi lucida, da ex protagonista abituato a vivere certe pressioni, sulla corsa al quarto posto e sugli equilibri che possono cambiare da una settimana all’altra. In una fase cruciale della stagione, ogni dettaglio può fare la differenza e anche le valutazioni dei giocatori diventano determinanti per centrare l’obiettivo.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio ha affrontato diversi temi, soffermandosi in particolare sulla lotta per un posto in Champions League. Ecco le sue parole:

A bruciapelo: un giocatore si fa due calcoli tra il Galatasaray e lo scontro diretto con la Roma di domenica?

“Un po’ sì, a maggior ragione dopo aver perso contro il Como. Sarà avvincente la corsa per il quarto posto: tante squadre e ancora molti punti. In questo momento è favorita la Roma, però domenica c’è il big match con la Juventus. Può succedere ancora di tutto”.