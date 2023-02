Marcelo, ex stella del Real Madrid, ha lasciato l’Olimpiacos per tornare al Fluminense, dove tutto ebbe inizio. Il terzino sinistro ha rilasciato un’intervista al quotidiano Marca in cui ha parlato anche del suo vecchio alllenatore: Josè Mourinho. Questo uno stralcio: “Migliori allenatori avuto in carriera? I discorsi migliori sono quelli di Mourinho, un allenatore specializzato nell’entrare nella tua testa”. Poi ancora: “Mi ha cambiato in termini di aggressività, combattività”.